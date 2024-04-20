У Києві вперше з початку війни пройде фестиваль “Вулична Їжа”

1-2 червня в Києві відбудеться перший за понад два роки фестиваль “Вулична Їжа”.

Захід пройде на Арт-заводі Платформа.

На фуд-маркеті будуть представлені 40 резидентів. Гостей заходу чекатимуть благодійні аукціони, живі виступи музичних гуртів, маркет крафтових товарів від локальних виробників, маркет товарів для домашніх улюбленців, кінотеатр, лекторій, дитячий майданчик, зони відпочинку і спортивні розваги.

“В цьому році ми співпрацюємо з благодійними фондами та організаціями, які підтримують ЗСУ та постраждалих від військових дій в Україні”, — зазначають організатори.

Перша партія квитків вже надійшла у продаж. Вхід на один день вартуватиме 150 грн, на два дні — 250 грн.

Безоплатно пройти на захід зможуть військові, діти до 12 років та вагітні жінки, люди пенсійного віку.

Раніше ми писали, що в Києві відкриється унікальний музей ретроавтомобілів та техніки.

Фото: “Вулична Їжа”