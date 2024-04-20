У Києві вперше з початку війни пройде фестиваль “Вулична Їжа”

537
Ірина Маймур
share share

1-2 червня в Києві відбудеться перший за понад два роки фестиваль “Вулична Їжа”.

Захід пройде на Арт-заводі Платформа.

На фуд-маркеті будуть представлені 40 резидентів. Гостей заходу чекатимуть благодійні аукціони, живі виступи музичних гуртів, маркет крафтових товарів від локальних виробників, маркет товарів для домашніх улюбленців, кінотеатр, лекторій, дитячий майданчик, зони відпочинку і спортивні розваги.

“В цьому році ми співпрацюємо з благодійними фондами та організаціями, які підтримують ЗСУ та постраждалих від військових дій в Україні”, — зазначають організатори.

Перша партія квитків вже надійшла у продаж. Вхід на один день вартуватиме 150 грн, на два дні — 250 грн.

Безоплатно пройти на захід зможуть військові, діти до 12 років та вагітні жінки, люди пенсійного віку.

Раніше ми писали, що в Києві відкриється унікальний музей ретроавтомобілів та техніки.

Фото: “Вулична Їжа”

Плануєте відвідати фестиваль?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 квітня 2024
share share
Біля університету Шевченка створили простір пам’яті про загиблих студентів Біля університету Шевченка створили простір пам’яті про загиблих студентів “Укрзалізниця” повертає швидкісний потяг з Києва до Одеси у тестовому режимі “Укрзалізниця” повертає швидкісний потяг з Києва до Одеси у тестовому режимі Петиція про створення рекреаційного парку Юрковиця на Подолі набрала голоси Петиція про створення рекреаційного парку Юрковиця на Подолі набрала голоси В Ірпені ліцей обладнали сонячною електростанцією: фото В Ірпені ліцей обладнали сонячною електростанцією: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.