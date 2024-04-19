У Києві відкриється унікальний музей ретроавтомобілів та техніки

20 квітня у Києві на вулиці Малинська, 1 відкриється єдиний у Києві унікальний музей ретротехніки "Колеса Історії".

Про це йдеться на сторінці Old car servive.

Ви зможете побачити більше 100 автомобілів та мотоциклів, кожен з яких має свою захоплюючу історію. Особливість музею полягає в тому, що всі експонати “живі” та перебувають у стані “на ходу”.

Одна частина ідеально збережена у “капсулі часу”, друга перебуває у повністю оригінальному стані з деякими відбитками часу, а третя - ретельно відреставрована.

Окрім техніки, у музеї також можна побачити різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох - радіоприймачі та магнітофони, старовинні патефони та телевізори, більш того, деякі із них перебувають у робочому стані в чому ви зможете впевнитись відвідавши інтерактивну частину експозиції.

Музей "Колеса Історії" буде відкритий для відвідувачів щотижня з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00.

Фото: Old car servive