Біля університету Шевченка створили простір пам’яті про загиблих студентів

У Парковій частині двору Головного навчального корпусу університету імені Шевченка створили “Місце Тиші”. Це простір пам’яті про загиблих за Україну студентів та курсантів вишу.

Про це повідомили в соцмережах освітнього закладу.

У просторі висадили туї та калини. До акції долучилися студенти, курсанти та викладачі університету.

"Дерева – символ вічного життя. Наша акція глибоко символічна, адже імена цих Героїв житимуть у нашій пам'яті", – зазначив ректор вишу Володимир Бугров.

Зелені насадження підібрали співробітники Ботсаду університету, а проєкт ландшафтного дизайну “Місця Тиші” розробили фахівці кафедри біології рослин спільно зі студентами освітньої програми “Ландшафтний дизайн та озеленення” Навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини”.

“Місце Тиші – простір пам’яті про університетську молодь, сильнішу за світ і вищу за життя у своєму прагненні України, пам’яті про ”Користь, Честь і Славу” у найповнішому вияві, пам’яті й вдячності”, – йдеться у повідомленні.

Історії Героїв зібрали у Віртуальному меморіалі пам’яті загиблих шевченківців.

Раніше ми писали, що в Протасовому Яру створили Алею пам’яті.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка