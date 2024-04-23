Біля станції метро “Харківська” запрацював безбар’єрний світлофор: фото

На вулиці Ревуцького, 40, що поблизу станції метро “Харківська” запрацював реконструйований світлофор, облаштований з урахуванням принципів безбар’єрності.

Про це повідомило КП "Центр організації дорожнього руху".

Під час реконструкції на об’єкті понизили бордюри, облаштували тактильну плитку і встановили пристрої звукового оповіщення для людей із порушеннями зору. Крім цього, для зручності пішоходів встановили кнопки виклику зеленого сигнала.

Наразі світлофор працює працює в координованому режимі, для зручності переходу у вечірній час – з 21:30 до 06:00.

У КМДА зазначили, що у цьому році у місті планують побудувати 9 і реконструювати 4 світлофорних об’єкти з дотриманням принципів безбар’єрності. На 40 світлофорних об’єктах встановлять пристрої звукового супроводу.

Фото: КП "Центр організації дорожнього руху"