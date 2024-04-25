Петиція про демонтаж пам'ятника Булгакову в Києві набрала необхідні голоси

1315
Ірина Маймур
share share

Петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 000 голосів.

У зверненні пропонують демонтувати пам'ятник та меморіальну дошку з Андріївського узвозу, а також перейменувати та змінити композицію в літературно-меморіальному музеї Булгакова.

“Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства”, — писав автор звернення.

Нагадаємо, 27 березня Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Раніше ми писали, що співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Фото: “Великий Київ”

Чи підтримуєте ви знесення пам'ятника Булгакову в Києві?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 квітня 2024
Булгаков демонтаж
share share
На Оболоні затопило ділянку, на якій хочуть побудувати підземний паркінг за 120 млн гривень На Оболоні затопило ділянку, на якій хочуть побудувати підземний паркінг за 120 млн гривень У Києві запустили опитування щодо корупції в міській владі: як долучитися У Києві запустили опитування щодо корупції в міській владі: як долучитися КМДА пропонує збільшити штрафи та запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини КМДА пропонує збільшити штрафи та запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини Bolt запускає новий клас таксі, який може їздити смугами громадського транспорту Bolt запускає новий клас таксі, який може їздити смугами громадського транспорту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.