Петиція про демонтаж пам'ятника Булгакову в Києві набрала необхідні голоси
Петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 000 голосів.
У зверненні пропонують демонтувати пам'ятник та меморіальну дошку з Андріївського узвозу, а також перейменувати та змінити композицію в літературно-меморіальному музеї Булгакова.
“Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства”, — писав автор звернення.
Нагадаємо, 27 березня Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.
Раніше ми писали, що співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.
Фото: “Великий Київ”