Петиція про демонтаж пам'ятника Булгакову в Києві набрала необхідні голоси

Петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 000 голосів.

У зверненні пропонують демонтувати пам'ятник та меморіальну дошку з Андріївського узвозу, а також перейменувати та змінити композицію в літературно-меморіальному музеї Булгакова.

“Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства”, — писав автор звернення.

Нагадаємо, 27 березня Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики . А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Раніше ми писали, що співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Фото: “Великий Київ”