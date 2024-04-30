Під колишньою Аркою дружби народів демонтують скульптуру на честь Переяславської ради: фото

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Ірина Маймур
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Міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів).

Про це повідомляють в КМДА.

Демонтаж може тривати кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, які важать близько 6 000 – 7 000 тонн.

Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, аби зберегти її цілісність під час демонтажу.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Раніше ми писали, що в Києві не будуть демонтовувати Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів). Однак її сенс буде переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 30 квітня 2024
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