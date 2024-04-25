Колишню Арки дружби народів не будуть демонтовувати, а простір навколо неї отримає нову концепцію

У Києві не будуть демонтовувати Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів), але її сенс буде переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Про це повідомили у КМДА.

Також зазначається, що виділення коштів на демонтаж арки наразі не є найнагальнішим питанням.

Раніше ми писали, що Інститут нацпам'яті визначив , що Арка Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Після цього у КМДА заявили, що Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.

Фото: УНІАН