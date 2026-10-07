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Через російську атаку знищено склади видавництва «Книголав» — втрачено десятки тисяч книжок

Ірина Маймур 07 жовтня 2026
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У ніч проти 7 жовтня під час російської ракетної атаки на Київ знищено складські приміщення видавництва «Книголав» на Подолі. Також значних пошкоджень зазнав новий склад, де зберігалися відновлені книги після попереднього обстрілу. Про це видавництво повідомило в соцмережах.

Точну кількість знищених або не придатних до відновлення примірників поки встановити неможливо. У «Книголаві» пояснили, що повністю оцінити збитки зможуть після того, як отримають доступ до складу й перевірять стан усіх книжок.

На складах зберігалися новинки, які видавництво отримало протягом останніх двох місяців, а також додруки книжок, наклади яких відновили після попередньої російської атаки.

Ніхто з команди «Книголава» не постраждав.

Це вже другий російський удар по складській інфраструктурі видавництва менш ніж за три місяці. Раніше БЖ писало, що в ніч проти 19 липня російська атака знищила попередній склад «Книголава». Тоді видавництво втратило майже 250 тисяч книжок.

У «Книголаві» зазначили, що продовжуватимуть працювати та відновлювати втрачені тиражі.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки в Дарницькому районі загинули двоє людей.

Внаслідок цієї ж атаки уламки російської ракети пошкодили шостий і сьомий знімальні павільйони кіностудії Довженка. На території студії виникла пожежа, яку вже ліквідували. Люди не постраждали.

Фото: «Книголав»
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