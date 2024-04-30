У парку "Кіото" відкрили оновлений сад каменів

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Валерія Гуржий
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У київському парку "Кіото", який розташований біля станції метро "Лісова" відкрили оновлений сад каменів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Відомо, що ініціатором проєкту стало Посольство Японії в Україні, а реалізували його за підтримки компанії JTI, за участі українсько-японського Центру та небайдужих до японської культури громадян.

Парк Кіото — знають не тільки у Києві, а й у багатьох країнах, адже тут висаджена одна з найбільших в Європі алея сакур.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 30 квітня 2024
парк сакуры Япония Киев
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