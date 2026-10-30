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Помер актор Патрік Стюарт — зірка «Зоряного шляху» та «Людей Ікс»

Ірина Маймур 30 жовтня 2026
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Помер актор Патрік Стюарт — зірка «Зоряного шляху» та «Людей Ікс»

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями капітана Жана-Люка Пікара у «Зоряному шляху» та професора Чарльза Ксав'єра у «Людях Ікс», помер у віці 86 років. Про це повідомляє Deadline.

Актор пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами його представників, він мав хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві. Поруч зі Стюартом була його дружина Санні Озелл.

Стюарт розпочав кар'єру в театрі. У 1966 році він приєднався до Королівської шекспірівської компанії, де згодом зіграв у понад 60 постановках. Серед його театральних робіт — «Гамлет», «Макбет», «Антоній і Клеопатра» та «Чекаючи на Годо».

Світову популярність актор здобув у 1987 році, коли у 47 років отримав роль капітана зорельота «Ентерпрайз» Жана-Люка Пікара в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління». Спочатку Стюарт побоювався, що участь у науково-фантастичному серіалі завадить його театральній кар'єрі. Утім, саме ця роль зробила його відомим далеко за межами театру.

Прев'ю відео

Стюарт грав Пікара протягом семи сезонів до 1994 року, повертався до цього образу у повнометражних фільмах, а у 2020–2023 роках — у серіалі «Зоряний шлях: Пікар».

У 2000 році актор уперше зіграв професора Чарльза Ксав'єра у фільмі «Люди Ікс». Згодом він повертався до ролі в продовженнях франшизи, зокрема у стрічці «Лоґан» із Г'ю Джекманом. Стюарт також знявся у майбутньому фільмі Marvel «Месники: Судний день», прем'єра якого запланована на 18 грудня 2026 року.

Прев'ю відео

За свою кар'єру актор тричі отримував премію Лоуренса Олів'є, здобув «Греммі» та неодноразово номінувався на «Еммі», «Золотий глобус» і «Тоні». У 2010 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі за заслуги перед драматичним мистецтвом.

Прев'ю відео

Стюарт продовжував працювати й після 80 років. У 2023 році Стюарт опублікував мемуари Making It So («Хай буде так»), а у 2026-му записав аудіокнигу з усіма 154 сонетами Вільяма Шекспіра.

Фото на обкладинці: Maximilian Bühn / Wikimedia Commons
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