Помер актор Патрік Стюарт — зірка «Зоряного шляху» та «Людей Ікс»

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями капітана Жана-Люка Пікара у «Зоряному шляху» та професора Чарльза Ксав'єра у «Людях Ікс», помер у віці 86 років. Про це повідомляє Deadline.

Актор пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами його представників, він мав хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві. Поруч зі Стюартом була його дружина Санні Озелл.

Стюарт розпочав кар'єру в театрі. У 1966 році він приєднався до Королівської шекспірівської компанії, де згодом зіграв у понад 60 постановках. Серед його театральних робіт — «Гамлет», «Макбет», «Антоній і Клеопатра» та «Чекаючи на Годо».

Світову популярність актор здобув у 1987 році, коли у 47 років отримав роль капітана зорельота «Ентерпрайз» Жана-Люка Пікара в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління». Спочатку Стюарт побоювався, що участь у науково-фантастичному серіалі завадить його театральній кар'єрі. Утім, саме ця роль зробила його відомим далеко за межами театру.

Стюарт грав Пікара протягом семи сезонів до 1994 року, повертався до цього образу у повнометражних фільмах, а у 2020–2023 роках — у серіалі «Зоряний шлях: Пікар».

У 2000 році актор уперше зіграв професора Чарльза Ксав'єра у фільмі «Люди Ікс». Згодом він повертався до ролі в продовженнях франшизи, зокрема у стрічці «Лоґан» із Г'ю Джекманом. Стюарт також знявся у майбутньому фільмі Marvel «Месники: Судний день», прем'єра якого запланована на 18 грудня 2026 року.

За свою кар'єру актор тричі отримував премію Лоуренса Олів'є, здобув «Греммі» та неодноразово номінувався на «Еммі», «Золотий глобус» і «Тоні». У 2010 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі за заслуги перед драматичним мистецтвом.

Стюарт продовжував працювати й після 80 років. У 2023 році Стюарт опублікував мемуари Making It So («Хай буде так»), а у 2026-му записав аудіокнигу з усіма 154 сонетами Вільяма Шекспіра.