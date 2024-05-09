У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

591
Ірина Маймур
share share

Проспект Правди у Подільському районі перейменували на честь Європейського Союзу.

Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Проспект Правди назвали на честь центрального органу комуністичної партії Радянського союзу – газети “Правда”.

За нову назву – проспект Європейського Союзу – проголосували 62 депутати.

“Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України”, – зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Перейменування проспекту також підтримали 44% киян під час опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: Київська міська рада

Підтримуєте рішення про перейменування?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 травня 2024
share share
promo
На Дарниці відкрили пивбар “Хмілевоз” із крафтовими напоями й авторськими хот-догами На Дарниці відкрили пивбар “Хмілевоз” із крафтовими напоями й авторськими хот-догами На залізничному вокзалі Харкова відкрили інклюзивний зал очікування На залізничному вокзалі Харкова відкрили інклюзивний зал очікування Активісти почали реставрацію історичної вивіски “Перукарня” на Подолі: фото Активісти почали реставрацію історичної вивіски “Перукарня” на Подолі: фото Оголошено конкурс проєктів відбудови Північної Салтівки у Харкові: що планують зробити Оголошено конкурс проєктів відбудови Північної Салтівки у Харкові: що планують зробити
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.