У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

Проспект Правди у Подільському районі перейменували на честь Європейського Союзу.

Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Проспект Правди назвали на честь центрального органу комуністичної партії Радянського союзу – газети “Правда”.

За нову назву – проспект Європейського Союзу – проголосували 62 депутати.

“Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України”, – зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Перейменування проспекту також підтримали 44% киян під час опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

Фото: Київська міська рада