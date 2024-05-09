Активісти почали реставрацію історичної вивіски “Перукарня” на Подолі: фото

Благодійний фонд “Має значення” почав реставрувати історичну вивіску “Перукарня” на вулиці Почайнинська, 57/59.

Про це активісти розповіли на своїй фейсбук-сторінці.

Демонтаж вивіски розпочали 7 травня. До нього долучилося троє людей.

“Пластикові літери буквально розсипалися в руках, і ми по-справжньому злякалися того, що затягнули з порятунком і як би не було занадто пізно. У майстерні нас утішив реставратор, пообіцявши задіяти італійські розчини і фарби, які продовжать життя вивіски. Щиро віримо, що її відродження вдасться і оновленою вона повернеться на своє первісне місце, де висіла з 1977 року, рекламуючи все ще діючу перукарню на Подолі”, — повідомляють активісти.

Серед запланованих реставраційних робіт на цей тиждень — очищення від залишків фарби, шліфування та визначення історичних кольорів.

Активісти також нагадали про те, що досі триває збір на відновлення вивіски. Фонд збирає 86 000 грн. Уже зібрано 67 900 грн. Долучитися до збору можна за посиланням.

Фото: БФ “Має значення”