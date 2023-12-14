Активісти збирають кошти на реставрацію історичної вивіски «Перукарня» на Подолі

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Ірина Маймур
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Благодійний фонд «Має значення» відкрили збір на відновлення вивіски «Перукарня» 1977 року. Вона розташована на вулиці Почайнинській, 57–59.

Про це повідомили в соцмережах фонду.

Активісти зауважили, що літери, рамка навколо них і основа вивіски є суцільною деталлю. Це значно ускладнює процес реставрації та фарбування. Рамка і лицева сторона літери відрізняються за кольором від основи і бокових сторін літери, тому стандартне фарбування аерографом не підходить.

До того ж у фонді хочуть відтворити 3 літери, яких не вистачає на вивісці. Для цього активісти зібрали фотоматеріали ідентичних вивісок, де є такі самі літери.

Попередня оцінка вартості реставрації — 86 000 грн. До цієї суми входить:

  • фарбування літер та виготовлення нових — 72 000 грн;
  • фарбування кріплення — 6000 грн;
  • логістика — 2000 грн;
  • демонтаж/Монтаж вивіски — 6000 грн.

Задонатити на відновлення вивіски можна за посиланням.

Фото: БФ «Має значення»

Доєднаєтеся до збору?
Опубліковано: 14 грудня 2023
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