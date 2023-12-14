Активісти збирають кошти на реставрацію історичної вивіски «Перукарня» на Подолі

Благодійний фонд «Має значення» відкрили збір на відновлення вивіски «Перукарня» 1977 року. Вона розташована на вулиці Почайнинській, 57–59.
Про це повідомили в соцмережах фонду.
Активісти зауважили, що літери, рамка навколо них і основа вивіски є суцільною деталлю. Це значно ускладнює процес реставрації та фарбування. Рамка і лицева сторона літери відрізняються за кольором від основи і бокових сторін літери, тому стандартне фарбування аерографом не підходить.
До того ж у фонді хочуть відтворити 3 літери, яких не вистачає на вивісці. Для цього активісти зібрали фотоматеріали ідентичних вивісок, де є такі самі літери.
Попередня оцінка вартості реставрації — 86 000 грн. До цієї суми входить:
Задонатити на відновлення вивіски можна за посиланням.
Фото: БФ «Має значення»