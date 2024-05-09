На місці Щекавицького кладовища розпочалося будівництво

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Валерія Гуржий
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На місці Щекавицького кладовища розпочалося будівництво БФК "Olegivskіy", хоча закон забороняє проводити будівельні роботи у місцях поховань.

Про це повідомила засновниця ГО "Вартові історичного Києва" Гала Радова.

Раніше за цією адресою розташовувався будинок, зведений радянською владою у 50-ті роки. Забудовник купив його і отримав дозвіл на реконструкцію. Далі зніс його і почав будівництво ЖК поза межами фундаменту розібраного будинку. Ця земельна ділянка перебуває в межах археологічного заповідника.

"Забудовник обіцяв все чинно зробити через археологічні розкопки та перепоховання. Проте потім в момент просто екскаватором вигріб все, вивіз і викинув кістки як сміття", - написала вона.

Раніше ми писали, що на горі Щекавиця у Києві містяни пропонують створити сквер.

Фото: Гала Радова

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Опубліковано: 09 травня 2024
Щекавиця
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