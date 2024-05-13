З "Дитячого світу" демонтували рекламну вивіску розміром із 5-поверховий будинок

З "Дитячого світу", який розташований на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі, демонтували рекламну конструкцію розміром із 5-поверховий будинок.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Конструкція мала висоту 15 метрів. Окрім цього, всього демонтовали понад 100 незаконних вивісок та рекламних засобів, включаючи ті, що розташовані біля станції метро Дарниця.

Раніше ми писали, що кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами і почати вшановувати там загиблих героїв.

Фото: Валентин Мондриївський