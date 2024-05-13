З "Дитячого світу" демонтували рекламну вивіску розміром із 5-поверховий будинок

851
Валерія Гуржий
share share

З "Дитячого світу", який розташований на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі, демонтували рекламну конструкцію розміром із 5-поверховий будинок.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Конструкція мала висоту 15 метрів. Окрім цього, всього демонтовали понад 100 незаконних вивісок та рекламних засобів, включаючи ті, що розташовані біля станції метро Дарниця.

Раніше ми писали, що кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами і почати вшановувати там загиблих героїв.

Фото: Валентин Мондриївський

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 травня 2024
share share
promo
Як сімейна ферма на Херсонщині пережила окупацію і відновила виробництво крафтових сирів на новому місці Як сімейна ферма на Херсонщині пережила окупацію і відновила виробництво крафтових сирів на новому місці Власниця мережі книгарень "Моя книжкова полиця" започаткувала у Франції дитяче видавництво Власниця мережі книгарень "Моя книжкова полиця" започаткувала у Франції дитяче видавництво Урбаністка та блогерка Іванна Малій презентувала документалку про інклюзивність в українських містах Урбаністка та блогерка Іванна Малій презентувала документалку про інклюзивність в українських містах “Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні і запустила курʼєрську доставку “Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні і запустила курʼєрську доставку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.