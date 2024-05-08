Кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни просять очистити станцію метро “Площа Українських Героїв” від реклами і почати вшановувати там загиблих героїв.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

Автор звернення пропонує прибрати рекламні місця з усього приміщення, як це зробили на станції "Золоті ворота", а в центральній залі біля ескалаторів розмістити інформаційні стійки про українських героїв. Також щодня під час загальнонаціональної хвилини мовчання оголошувати її і на станції.

Станом на момент публікації її підписали 363 людини. Для того, аби ініціативу розглянула міська влада, звернення має зібрати 6 тис. підписів.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 08 травня 2024
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