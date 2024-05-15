Метро на Виноградар планують добудувати через два з половиною роки

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Ірина Маймур
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Метро на Виноградар планують добудувати за два з половиною роки.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 повідомив в. о. начальника КП “Київський метрополітен” Віктор Вигівський.

Ці строки закладені в проєктній документації, яка вже пройшла державну експертизу.

“На жаль, це процес не швидкий і казати, що це може бути зроблено за рік-півроку, ми не будемо. Ми враховуємо військовий стан і наявність фінансування. Однак ми сподіваємося, що до 30 місяців, це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи з урахування наявних умов”, — зазначив Вигівський.

Нагадаємо, що розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го. У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро «зеленої» гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Фото: КП “Київський метрополітен”

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Опубліковано: 15 травня 2024
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