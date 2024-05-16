У Києві тролейбуси частково замінять на автобуси у випадку відключення світла

У Києві у випадку відключення світла, тролейбуси на маршрутах частково можуть замінити автобуси, які перебувають у резерві.

Про це розповів речник КП Київпастранс Олег Грищак, повідомляє "Київ 24".

"На випадок знеструмлення, у нас є резервні автобуси, які готові виїхати на заміну. Так було на маршруті 41 тролейбуса на Святошино. Повністю замінити рух тролейбусів на автобуси ми не можемо, але по пріоритетних напрямках дублерами замінимо", - зазначив він.

Окрім того, в Києві змінилися графіки громадського електротранспорту через відключення світла. Тролейбуси на маршрутах частково замінять автобусами, а інтервали між прибуттям транспорту стануть більшими. Дані про оновлення публікуватимуть у телеграм каналі Київпастрансу “Зміни руху”.

Раніше ми писали, що 16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів і промисловості.

Фото: Вікіпедія