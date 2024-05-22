Петиція про заборону будівництва на місці історичної садиби Зеленських набрала голоси

Петиція щодо збереження садиби Зеленських 1890 року, що на вулиці Кониського, 22 набрала необхідну кількість голосів.

Про це йдеться на сайті Київради.

Активісти закликають заборонити будівництво 12-поверхового клубного будинку бізнес-класу “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

“Будівництво ЖК знищує українську історичну та культурну спадщину, заміщуючи її атрибутами культури та ідентичності країни-агресора”, — йдеться в тексті петиції.

Тепер питання щодо збереження садиби має розглянути Київська міська рада.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських. Нині на місці історичної пам’ятки планують спорудити 12-поверховий ЖК "Тургеневъ".

Раніше ми писали , що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: з відкритих джерел