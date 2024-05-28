У Києві цього року у майже 400 будинках встановлять пандуси: за якими адресами
У всіх районах Києва затвердили адреси будинків, де у 2024 році встановлять пандуси або електропідйомники.
Про це повідомили у КМДА.
На це у бюджеті столиці передбачено майже 200 млн грн. Загалом облаштувати пандуси, а в деяких випадках – електропідйомники, планують у понад 390 будинках.
"Якщо ваш будинок не потрапив у перелік на 2024 рік, утім є потреба встановити пандус або електропідйомник, ви можете повідомити про таку необхідність районну адміністрацію. Ваше прохання зафіксують і розглянуть під час формування переліків на наступні періоди", - додали у КМДА,
Опубліковано: 28 травня 2024