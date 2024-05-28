У Києві цього року у майже 400 будинках встановлять пандуси: за якими адресами

У всіх районах Києва затвердили адреси будинків, де у 2024 році встановлять пандуси або електропідйомники.

Про це повідомили у КМДА.

На це у бюджеті столиці передбачено майже 200 млн грн. Загалом облаштувати пандуси, а в деяких випадках – електропідйомники, планують у понад 390 будинках.