Власник відреставрує будинок-пам’ятку на Андріївському узвозі

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Ірина Маймур
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Власник уклав охоронний договір на будівлю на Андріївському узвозі 18, що є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“Наразі новий власник зазначеної пам’ятки зобов’язався провести невідкладні протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи”, — йдеться в повідомленні.

Попри статус памʼятки архітектури та містобудування — будівлею ніхто не займався. Власник з 2011 року ухилявся від укладення охоронного договору на пам'ятку. У 2014–2014 роках у будівлі провалився дах.

Київська міська прокуратура звернулася до адмінсуду з позовом. У 2023 році за рішенням суду власника зобов’язали укласти охоронний договір. Однак той розпорядження суду не виконав.

Нагадаємо, що прибутковий будинок 1891 року звели за проєктом відомого Київського архітектора Андрія — Фердинанда Краусса. Він розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста, на території пам’ятки містобудування національного значення “Замкова гора — Андріївський узвіз” IX–XIII ст. та державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

Архітектура будинку вирішена в неоренесансних формах. У приміщеннях на стелях зберігся первісний ліпний декор.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 29 травня 2024
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