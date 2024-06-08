У метрополітені Києва працюватиме більше жінок
У КП “Київський метрополітен” йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.
Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.
За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізацією.
“Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів”, — зазначив Вигівський.
Він додав, що зараз на підприємстві працює 41% жінок і 59% чоловіків. Наразі в підземці є більше 15% вакантних посад, як-от слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро.
Раніше у Київському метрополітені повідомили, що вимушені змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників у зв'язку з мобілізацією.
Фото: КП “Київський метрополітен”