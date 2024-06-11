Лише третина громадського транспорту Києва забезпечена робочими кондиціонерами: деталі

Функціонуючих кондиціонерів немає у більшості салонах громадського транспорту Києва.

Про це повідомляють "Пасажири Києва".

Згідно з дослідженням забезпечити прохолоду в салоні може менше третини транспорту:

8% тролейбусів (24 з 299)

29% трамваїв (86 з 293)

40% автобусів (227 з 570)

Також є транспорт з кондиціонерами, які до роботи не підготували:

11% тролейбусів (34 одиниці)

2% трамваїв (6)

19% автобусів (111)

У "Київпастрансі" обіцяють, що будуть несправні кондиціонери ремонтувати. При цьому, якщо взяти до уваги загальну кількість комунального наземного транспорту Києва, то стає зрозуміло, що навіть за умови повної підготовки у Києві лише 19% тролейбусів, 31% трамваїв і 59% автобусів мають технічну можливість для кондиціонування. Більше половини рухомого складу кондиціонерів фізично не має.

У громадській організації також наголошують, що інформацію щодо кондиціонування у метрополітену не запитували, бо знають, що жодного поїзда з системами обігріву чи кондиціонування у метрополітені немає і навіть не планувалося закупити або модернізувати, не зважаючи на наявність відкритих ділянок.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство “Київпастранс” проводить тендер на закупівлю кондиціонерів для громадського транспорту. На нові системи охолодження заплановано витратити понад 761 тисячу гривень.

Фото: Київпастранс