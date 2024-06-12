У Львівському університеті відреставрували історичні розписи: фото

У Львові відреставрували унікальні розписи в аудиторії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Про це пише ZAXID.NET.

З кінця 1940 років розписи перебували під штукатуркою. Їх відновленням займалась реставраційна майстерня “Гарда”.

До Другої світової війни у будівлі була греко-католицька семінарія та Богословська академія. Церкву при семінарії розписував художник Петро Холодний, а стіни аудиторій – інші митці, зокрема Павло Ковжун.

Про розписи на стелі реставратори знали раніше, натомість творіння на стіні знайшли під час реставрації. Там можна побачити престіл, над яким є виноградна лоза і чаша, а також око, вписане в трикутник, – як символ триєдиного Бога.

На стелі авдиторії зображені стилістичні грона винограду, зображення святого Духа і птахи зі синьо-жовтими крилами.

Реставратори припускають, що приміщення розписували чотири художники – Павло Ковжун, Святослав Гординський, Ярослава Музика і Михайло Осінчук. Однак найбільше схиляються до того, що автором є Павло Ковжун.

Спонсором відновлення розписів став підприємець Юрко Назарук. Його батько, професор, доктор географічних наук Микола Назарук працював на географічному факультеті. В авдиторії обладнали поличку із його працями.

Фото: ZAXID.NET; Львівська облрада