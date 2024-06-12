На Оболонському острові не було вікових дерев, тож їх не могли знищити — гендиректор “Плесо”

Під час облаштування парку на Оболонському острові, куди веде міст-хвиля не могли зрізати близько 200 вікових дерев.

Про це заявив гендиректор КП “Плесо” В’ячеслав Савицький.

За його словами, острів був створений штучним шляхом у 1970-1980-х роках, коли розбудовувався Оболонський масив. Тож там не могло бути вікових дерев.

Відповідний висновок КП “Плесо” отримали за результатами експертизи, яку замовляли у 2023 році.

“Всі роботи із зеленими насадженнями на Оболонському острові здійснювались за наявності відповідних документів та дотримання санітарних норм на 100%. Замість одного видаленого сухостою чи аварійного дерева було посаджено 5 нових, більш цінних порід”, — повідомив Вячеслав Савицький.

Раніше Київський еколого-культурний центр зазначав , що на Оболонському острові знищили близько 200 вікових дерев і 1000 кущів. Острів є заповідним та входить до регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”.

Крім цього, разом з віковими деревами було знищено біотопи кажанів, вечірниці дозірної та кажана пізнього, що охороняються Червоною книгою, а також птахів, що охороняються Додатком ІІ до Бернської конвенції: мухоловки білошийки, дятла середнього та малого.

“Загальна площа знищених біотопів становить 5 га. Також повністю знищено шар грунту на площі біля 14 га”, — зазначали екологи.

Фото: газета “Хрещатик”