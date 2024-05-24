Міст-хвилю на Оболоні вже відкрили для прогулянок: який вигляд він має

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Валерія Гуржий
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Міст-Хвилю, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка", вже відкрили для прогулянок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту. Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що за прогнозами інфраструктурного оглядача Павла Авдокушина, відкриття мосту було заплановано на День Києва наприкінці травня 2024 року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділив 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19, 4 млн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні. Ще 20 млн грн мала витратити Оболонська районна державна адміністрація на добудову пішохідного мосту.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 24 травня 2024
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