Через будівництво мосту-хвилі завдали збитків заповідній природі на 1,5 млн гривень — екологи

Під час будівництва моста-хвилі завдали збитків заповідній природі на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Згідно з результатами екологічного аудиту, який провели на острові Оболонський, незаконно зрубали біля 200 вікових дерев та близько 1000 кущів. Острів є заповідним та входить до регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”.

“Нам не зрозуміло, навіщо треба було рубати вікові дерева, а замість них садити невеличкі саджанці. Це не рівноцінна заміна”, — коментують екологи.

Водночас у парку “Наталка”, за їхніми словами, під час реконструкції усі старі дерева залишили.

Крім цього, разом з віковими деревами було знищено біотопи кажанів, вечірниці дозірної та кажана пізнього, що охороняються Червоною книгою, а також птахів, що охороняються Додатком ІІ до Бернської конвенції: мухоловки білошийки, дятла середнього та малого.

Загальна площа знищених біотопів становить 5 га. При цьому знищена популяція півників сибірських, внесених до Червоної книги України. Також повністю знищено шар грунту на площі біля 14 га.

Тепер КЕКЦ готує звернення до прокуратури. Дії можуть класифікувати за статтею 252 ККУ “Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду”.

Фото: Київський еколого-культурний центр