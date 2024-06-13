Київ закупить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт

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Ірина Маймур
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"Київтеплоенерго" провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Переможцем тендеру стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o.. Вона є авторизованим дистриб'ютором газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO.

Вона продасть "Київтеплоенерго" дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Загальна вартість угоди — 1,125 мільярда гривень. Строк постачання товарів – не пізніше 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва.

Фото: KTS Engineering

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Опубліковано: 13 червня 2024
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