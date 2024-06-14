"Укрпошта" встановила перше контейнерне відділення на Харківщині

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Ірина Маймур
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"Укрпошта" встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області.

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Пілотне відділення встановили на заміну знищеного російськими атаками. Надалі планують облаштовувати такі відділення по всій Україні.

"Це "швидке" відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де. Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву", – розповів керівник "Укрпошти".

Відділення контейнерного типу повністю виготовлені в Україні.

Раніше ми писали, що “Укрпошта” запроваджує автоматизоване сортування.

Фото: Ігор Смілянський

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Опубліковано: 14 червня 2024
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