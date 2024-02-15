“Укрпошта” запроваджує повністю автоматизоване сортування: якою буде швидкість доставки

“Укрпошта” переходить на повністю автоматизоване сортування посилок і відкриває термінал “Київ Правий”.

Він зможе обробляти 400 тисяч посилок за добу або 5 посилок за секунду, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Також уперше за 40 років “Укрпошта” відкриє інноваційний термінал “Київ Лівий”.

“Доставка на наступний день у будь-яке місто України, бо саме цього Ви очікували від “Укрпошти”, і саме це ми зробимо. Ще не завтра, проте пришвидшення термінів буде помітним уже зовсім скоро”, — заявив Смілянський.

У планах відкриття терміналів в інших містах: Львові, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Одесі тощо протягом 3-4 місяців.

За словами Смілянського, до війни компанія планувала побудувати 7 автоматизованих терміналів за кредитні кошти, а тепер запускає понад 20 таких терміналів за власні. До того ж все обладнання там буде від українських виробників.

Раніше ми писали, що МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків.

Фото: пресслужба Мінінфраструктури