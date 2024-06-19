У сквері біля Цирку встановили парклет. Що з ним не так

У сквері біля Цирку облаштували парклет, повідомили у блозі NE:Urban.

Однак активісти зауважують, що ця ініціатива КМДА знову виявилася невдалою.

Конструкцію не можна назвати парклетом.

“Вона поставлена на території невеликого скверу за павільйоном зупинки громадського транспорту. Це не є проїжджа частина. Це не є парковка. Отже, будь-які конструкції на цьому місці не можна називати парклетами”, — пояснили активісти.

Комунальники створили об’єкт з тримачем для милиць, однак не облаштували там безбар’єрний вхід.

“Пішоходів на вході зустрічає гора піску, плитка, яка вже “гуляє”, а також каналізаційний люк та стовп. Очевидно, вхідну групу потрібно було облаштувати інакше”, — констатують в NE:Urban.

Конструкцію встановили на території скверу. Тому тут було б логічно висадити там повноцінні дерева, а не рослини в кадках, що виконують виключно декоративну функцію. Вони не створюють затінок, тому сидіти на лавках некомфортно.

Для затінку біля парклета можна було б встановити рамку для розпилювання води або зробити конструкцію-навіс і пустити по ній в’юнкі рослини, зауважили активісти.

Нагадаємо, що нещодавно встановили парклет біля метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою. Активісти зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

Натомість пізніше Київзеленбуд прокоментував, що парклет біля Політеху готовий лише на 1/3 і просить не оцінювати незавершену роботу.

Фото: NE:Urban