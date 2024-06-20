У Дніпровському районі з’явився перший дощовий садок: як він виглядає

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Ірина Маймур
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У Дніпровському районі з’явився перший дощовий садок. Його облаштували у сквері на вулиці Воскресенській, 12-Г.

Про це повідомляє КП УЗН Дніпровського району.

Подібні дощові садки призначені для збирання надлишкових опадів. Вони затримують та поглинають дощову воду, а також сприяють очищенню та зволоженню повітря.

Комунальники зазначили, що обрали саме таке локацію, де постійно під час опадів збирається велика кількість води. А всі висаджені ними квіти — це вологопоглинаючі злакові та багаторічні трави.

Дощові садки продовжать облаштовувати в різних районах Києва.

Раніше ми писали, що в Києві до кінця 2024 року облаштують 10 дощових садів та проаналізують, як вони впораються із затриманням дощової води.

Фото: КП УЗН Дніпровського району

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Опубліковано: 20 червня 2024
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