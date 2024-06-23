Біля Золотих воріт почали розбирати пам’ятку історії та архітектури, яка була закрита банером

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Наталія Габрух
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На вул. Хмельницького, 12 у Києві зняли рекламний банер з будівлі. За ним виявилась розібрана памʼятка.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Знімати рекламні полотна з історичних будівель почали на виконання петиції. За такими полотнами забудовники продовжують знищувати історичні будівлі, зазначає автор петиції.

За рекламною вивіскою відкрився реальний стан будинку Вольфсон 1884 року. Цей об’єкт є дійсною пам’яткою історії та архітектури місцевого значення.

“Фасад будинку правого боку просвічується наскрізь, дах – розібрано”, – пише Дмитро Перов.

За його словами, у будівлі як мінімум двічі — в 2014 та 2018 роках ставалися пожежі. Надалі — будинок завісили величезним банером.

“Тепер ми бачимо, що не дарма. Істотна частина памʼятки вже розібрана. Побачити це вдалося лише зараз — коли ширму намальованого фасаду зняли. Завдяки рекламі встановити, коли відбувся демонтаж і пряме порушення закону важко”, — зазначає Перов.

Нині комплексом володіє SAGA Development забудовника Андрія Вавриша, що вже встигла знести будівлю “Київпроекту”, що поруч.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 23 червня 2024
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