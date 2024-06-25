Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета

393
Наталія Габрух
share share

У Солом’янському районі Києва тривають роботи з відновлення 25-поверхівки по вулиці Митрополита Липківського.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

В будинок влучила російська ракета в ніч з 23 на 24 червня минулого року. Тоді загинули п’ятеро мешканців й понад десять постраждали. Були пошкоджені 10 верхніх поверхів будівлі.

“Від листопада минулого року — після обстеження та експертизи будинку — фахівці поетапно відбудовували кожен поверх. Наразі продовжують відновлювати пошкоджені віконні та дверні блоки. Здійснюють оздоблювальні роботи в квартирах та монтаж ліфтів. Триває відновлення електричних та сантехнічних мереж”, — написав Віталій Кличко.

Завершити всі роботи на об’єкті планують до листопада.

“На сьогодні в Києві повністю відновили 21 найбільш пошкоджений житловий будинок. І мешканці вже повернулися в свої квартири”, — додав Віталій Кличко.

Фото: скриншот

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 червня 2024
share share
Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів В Україні оновили мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в рамках деколонізації В Україні оновили мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в рамках деколонізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.