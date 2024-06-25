Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета

У Солом’янському районі Києва тривають роботи з відновлення 25-поверхівки по вулиці Митрополита Липківського.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

В будинок влучила російська ракета в ніч з 23 на 24 червня минулого року. Тоді загинули п’ятеро мешканців й понад десять постраждали. Були пошкоджені 10 верхніх поверхів будівлі.

“Від листопада минулого року — після обстеження та експертизи будинку — фахівці поетапно відбудовували кожен поверх. Наразі продовжують відновлювати пошкоджені віконні та дверні блоки. Здійснюють оздоблювальні роботи в квартирах та монтаж ліфтів. Триває відновлення електричних та сантехнічних мереж”, — написав Віталій Кличко.

Завершити всі роботи на об’єкті планують до листопада.

“На сьогодні в Києві повністю відновили 21 найбільш пошкоджений житловий будинок. І мешканці вже повернулися в свої квартири”, — додав Віталій Кличко.

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