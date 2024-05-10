Купол Будинка вчителя повністю відновили після російського обстрілу

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Валерія Гуржий
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Скляний купол Будинка вчителя у Києві повністю відновили після того, як він постраждав внаслідок російської атаки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Купол був пошкоджений внаслідок вибуху російської ракети у жовтні 2022 року, а відновлювальні роботи проходили за фінансової допомоги США та розпочалися у листопаді 2023 року.

За словами Кличка, реставрація самого Будинка вчителя ще продовжуватиметься.

Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 10 травня 2024
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