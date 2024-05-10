Купол Будинка вчителя повністю відновили після російського обстрілу
Скляний купол Будинка вчителя у Києві повністю відновили після того, як він постраждав внаслідок російської атаки.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Купол був пошкоджений внаслідок вибуху російської ракети у жовтні 2022 року, а відновлювальні роботи проходили за фінансової допомоги США та розпочалися у листопаді 2023 року.
За словами Кличка, реставрація самого Будинка вчителя ще продовжуватиметься.
Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.
Фото: Віталій Кличко
Опубліковано: 10 травня 2024