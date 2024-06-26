Озеро Віра у Святошинському районі розчистили машиною-амфібією Truxor, повідомляють в КП “Плесо”.

З її допомогою комунальники прибрали з акваторії водойми надлишкову рослинність, мул та інші види забруднень.

Нагадаємо, що на початку червня КМДА заявило про забруднення озера Віра. Тоді КП “Плесо” провело перевірку стану забруднення озера Віра. Проби води показали, що вода не відповідає вимогам нормативних документів за показниками забарвленості, каламутності, запаху, біохімічного споживання кисню (БСК), а також за вмістом заліза, амонійного азоту (аміаку), сірководню і фенолів.

Також визначили, що в більшості частин озера вода належить до середнього класу небезпеки, що негативно впливає на життєдіяльність живих організмів, але не є критично небезпечною.

В КП зазначають, що проведене розчищення покращить якість води та забезпечить більш сприятливі умови для проживання водних організмів.

Фото: КП “Плесо”