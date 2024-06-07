У Святошинському районі забруднено озеро "Віра": що кажуть фахівці

У Святошинському районі виявили забрудненим озеро "Віра", причини цього з’ясовують фахівці КП "Плесо".

Про це повідомили у КМДА,

Одразу після повідомлення про виявлення яскраво забарвлених блакитних плям на поверхні озера "Віра" фахівці розпочали перевірку. На місце події виїхали фахівці комунального підприємства для візуального огляду та збору проб води для подальшого аналізу.

Зібрані проби води передадуть до акредитованої лабораторії для проведення хімічного та біологічного аналізу. Це допоможе визначити походження та склад забруднень. Водночас фахівці встановлюють можливе джерело забруднення. У разі виявлення порушень вживатимуть заходи щодо усунення та притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Фото: КМДА