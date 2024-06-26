Біля Золотих воріт відкрилася кав’ярня “Перший поверх”

Біля Золотих воріт, на вулиці Липинського запрацювала кавʼярня “Перший поверх”.

Про це пише The Village Україна.

“Концепт простий — кавʼярня зі смачною кавою й свіжою випічкою”, – кажуть власники.

Відвідувачі можуть скуштувати каву від Cafe Boutique і випічку з пекарні Pate. У меню є круасани, сінабони, горішки, брауні й крафіни.

Візуальну концепцію допомагала створювати архітекторка Анастасія Партика. Ремонт команда робила своїми руками.

У закладі розмістили багато дзеркал, а меблі створювали під замовлення.

Загалом у кав’ярні 16 посадкових місць усередині й літня тераса, де може розміститися ще 10 гостей. Заклад позиціонує себе, як pet-friendly.

Ціни: еспресо — 65 грн, фільтр — 70/85 грн, капучино — 75/90 грн, матча — 120 грн, чай — 120 грн, круасан класичний — 90 грн, крафін — 150 грн, вівсяне печиво — 70 грн, брауні — 120 грн, сінабон — 135 грн

Адреса: вул. Липинського, 4-Б

Режим роботи: щодня з 9:00 до 19:00