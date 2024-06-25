У ЖК “Файна Таун” відкрили гастрокафе “Юрба”: зі сніданками та крафтовим українським вином

В ЖК “Файна Таун” у Києві відкрили нове гастрокафе під назвою “Юрба”.

Про це пише The Village Україна.

“У всьому спирались на те, що любимо самі, що нам до смаку та як би ми хотіли проводити час у себе під домом”, — пояснюють концепцію у команді.

Проєкт є краудфандинговим, частково його підтримали інвестиціями мешканці комплексу.

Сніданки у закладі можна скуштувати до 12:30. В меню каші з різними доповненнями, сирники та шакшука. З 13:00 у “Юрбі” подають основні страви: курячий шніцель, картопляний салат із ростбіфом та карпачо з форелі тощо.

Ще у закладі можна спробувати авторські коктейлі та вино, адже “Юрба” співпрацює з крафтовими українськими виноробами Fathers Wine, Biologist, “Бейкуш”.

“Ми хочемо популяризувати українське вино та закохувати у наше”, — зазначають у закладі.

Дизайн інтер'єру створювала Марина Корак, а над айдентикою працювали Barmaleys Studio.

Ціни: боул з тунцем, шпинатним песто, горіховим соусом та булгуром — 370 грн, картопляний салат з ростбіфом — 280 грн, хліб з анчоусним маслом — 120 грн, вітелло тонато з тунцевим соусом — 245 грн, курячий шніцель з картоплею та тунцевим соусом — 275 грн, ліниві сирники в соусі дорблю з в'яленими томатами — 200 грн, сирники з кокосовим кремом, ягодами, мигдалем та карамелізованим персиком — 240 грн

Адреса: ЖК “Файна Таун”, вул. Салютна, 2

Режим роботи: 09:00–22:00 (будні), 10:00-22:00 (вихідні)