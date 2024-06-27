Петиція із закликом перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність набрала голоси

Петиція із закликом перенеправити 1 мільярд 367 мільйонів гривень з ремонту вулиці Богатирської на безбар'єрність набрала необхідні 6 тисяч голосів.

Зазначається, що цієї суми вистачить, аби відремонтувати всі існуючі тротуари і понизити всі бордюри у одному з районів Києва, або побудувати платформи на усіх трамвайних зупинках або продублювати всі підземні переходи міста наземними.

Активісти додають, що просто відремонтувати тротуари і понизити бордюри на вулиці Богатирській коштувало б мінімум у 10 разів дешевше капітального ремонту, вартість якого ще зросте.

Раніше ми писали, що вулицю Богатирську на Оболоні капітально відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності. Там планують облаштують новий тришаровий “дорожній одяг” з пониженими бордюрами і тактильною плиткою для пішоходів.

Також там зроблять смугу безпеки, розділову смугу, примикання, місцеві проїзди, тротуари, велодоріжки і рукави дощової каналізації. Перекладуть каналізаційні, водопровідні та тепломережі. Встановлять 320 опор мереж зовнішнього освітлення, а також зроблять благоустрій прилеглої території.