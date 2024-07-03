"Укрпошта" встановила контейнерне відділення в Бородянці.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Перше відділення контейнерного типу на 20 м² встановили на Харківщині. Наразі “Укрпошта” тестуватиме відділення більшої площі, зокрема 40 м² у Бородянці, повідомив Смілянський.

"Кожне наступне відділення дає нам можливість покращити досвід клієнтів і працівників, а також удосконалити інженерні питання. Тож готуємося до будь-яких викликів із боку ворога і не зупиняємося", — зазначив очільник “Укрпошти”.

Фото: Ігор Смілянський