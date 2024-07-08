Повторна атака на Київ: у Дніпровському районі на пологовий будинок впали уламки ракети – є загиблі
Під час повторної ракетної атаки на Київ пообіді 8 липня, у Дніпровському районі міста постраждав приватний пологовий будинок.
Про це повідомив міський голова міста Віталій Кличко.
На пологовий будинок впали уламки ракети, що призвело до часткової руйнації будівлі. Наразі відомо про 7 загиблих та 3 потерпілих, триває пошук людей та розбір завалів.
Раніше ми писали, що пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Фото: ДСНС України
Опубліковано: 08 липня 2024
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