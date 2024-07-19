У “Київ Цифровий” з’явилися опитування про косіння трави та якість повітря на районах

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Ірина Маймур
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У застосунку “Київ Цифровий” з’явилися опитування про косіння трави і якість повітря на районах.

Містян питають, чи варто припинити скошувати різнотрав’я на більшій кількості ділянок у місті. З минулого року траву не скошували на майже 40 локаціях. Місто розглядає можливість збільшити їхню кількість.

Також киян питають, як часто вони перевіряють якість повітря в районах, куди прямують чи живуть.

До того ж стартувало опитування, як покращити зелені зони міста — парки і сквери.

Своєю думкою можна поділитися до 2 серпня.

Раніше ми писали, що в Києві тимчасово не коситимуть траву через аномальну спеку.

Фото: AgreeMarket

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Опубліковано: 19 липня 2024
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