У Києві тимчасово не коситимуть траву через аномальну спеку.

Про це повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

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Від косіння трави відмовляться на всіх балансових територіях КП УЗН Києва. Також рекомендують не скошувати траву на прибудинкових територіях.

Чому варто відмовитися від косіння в спеку:

це вбереже працівників від теплового удару;

захистить газони від пошкоджень, адже скошування під час високої температури — високий стрес для рослинності;

забезпечить більш прохолодну температуру ґрунту;

збереже вологу в землі.

Також зазначається, що найближчим часом в застосунку “Київ Цифровий” запустять опитування стосовно збільшення ділянок без скошування.

Нагадаємо, що петиція про відмову від скошування трави у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок набрала необхідні голоси, однак Київрада її не підтримала .

Раніше ми писали, що у 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Фото: Олександр Возний