У Києві тимчасово не коситимуть траву через аномальну спеку

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Ірина Маймур
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У Києві тимчасово не коситимуть траву через аномальну спеку.

Про це повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

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Від косіння трави відмовляться на всіх балансових територіях КП УЗН Києва. Також рекомендують не скошувати траву на прибудинкових територіях.

Чому варто відмовитися від косіння в спеку:

  • це вбереже працівників від теплового удару;
  • захистить газони від пошкоджень, адже скошування під час високої температури — високий стрес для рослинності;
  • забезпечить більш прохолодну температуру ґрунту;
  • збереже вологу в землі.

Також зазначається, що найближчим часом в застосунку “Київ Цифровий” запустять опитування стосовно збільшення ділянок без скошування.

Нагадаємо, що петиція про відмову від скошування трави у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок набрала необхідні голоси, однак Київрада її не підтримала.

Раніше ми писали, що у 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Фото: Олександр Возний

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Опубліковано: 17 липня 2024
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