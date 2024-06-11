У Києві втретє оголосили тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС

“Київпастранс” втретє оголосив тендер на закупівлю тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє Alltransua.

Згідно з оголошенням, планують придбати 12 метрові одиночні тролейбуси так і 18 метрові двосекційні тролейбуси на загальну суму до 50 млн євро. Закупівля відбуватиметься в рамках одного лоту.

Окрім тролейбусів, планують придбати запчастин, витратних матеріалів, інструментів для ремонту, технічної документації тощо.

Постачання має початися не пізніше, ніж 24 тижні з дати отримання авансового платежу. Протягом 78 тижнів повинні завершити поставку транспорту й запчастин. Прийом пропозицій триватиме до 31 липня.

“На жаль, як і минулого разу, одиночні та двосекційні тролейбуси мають бути поставлені в рамках одного лоту, а співвідношення кількості в оголошенні не вказано. Це зберігає абсолютно ті самі проблеми, які відбулися минулого разу, коли українські виробники не змогли прийняти участь, а іноземні запропонували суто формальну кількість двосекційних тролейбусів”, — зазначають в Alltransua.

Окрім того, в тендері зникла інформація щодо автономного ходу не менш ніж як на 20 км з пасажирами на швидкості не менш ніж як 55 км/год. Тепер там вказано просто наявність автономного ходу, без деталей, зазначають у спільноті “Управа КПТ”.

Нагадаємо, що це вже третій тендер “Київпастранс”. Уперше його оголосили 2022 року. Однак аукціон не відбувся. Минулого року “Київпастранс” знову оголосив тендер на придбання тролейбусів за кредитний кошт ЄІБ. До нього додали вимогу постачати лише двосекційні тролейбуси. Нещодавно тендер остаточно скасували.

Фото: Центр транспортних стратегій