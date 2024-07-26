Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням: адреси
Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням.
Про це повідомили в "Центрі організації дорожнього руху".
Резервним живленням забезпечили світлофори за такими адресами:
У Дарницькому районі
- вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;
- просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;
- просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;
- вул. Анни Ахматової, 14-Б;
- вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.
У Деснянському районі
- вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер.
У Дніпровському районі
- вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;
- вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;
- просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;
- просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;
- просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;
- просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців.
У Печерському районі
- вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;
- вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;
- вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.
У Шевченківському районі
- вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;
- вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;
- вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна.
У червні встановили 20 шаф резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4, що забезпечують роботу світлофорних об’єктів на 24 години на час відсутності електропостачання.
Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення, говорять у КП.
Фото: "Центр організації дорожнього руху"
Опубліковано: 26 липня 2024
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