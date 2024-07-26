Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням: адреси

Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням.

Про це повідомили в "Центрі організації дорожнього руху".

Резервним живленням забезпечили світлофори за такими адресами:

У Дарницькому районі

вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;

просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;

просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;

вул. Анни Ахматової, 14-Б;

вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.

У Деснянському районі

вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер.

У Дніпровському районі

вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;

вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;

просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;

просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;

просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;

просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців.

У Печерському районі

вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;

вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;

вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.

У Шевченківському районі

вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;

вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;

вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна.

У червні встановили 20 шаф резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4, що забезпечують роботу світлофорних об’єктів на 24 години на час відсутності електропостачання.

Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення, говорять у КП.

Фото: "Центр організації дорожнього руху"