Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням: адреси

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Ірина Маймур
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Світлофори на 18 перехрестях Києва обладнали резервним живленням.

Про це повідомили в "Центрі організації дорожнього руху".

Резервним живленням забезпечили світлофори за такими адресами:

У Дарницькому районі

  • вул. Тепловозна – вул. Здолбунівська – просп. Петра Григоренка;
  • просп. Петра Григоренка – вул. Здолбунівська;
  • просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова;
  • вул. Анни Ахматової, 14-Б;
  • вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова.

У Деснянському районі

  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер.

У Дніпровському районі

  • вул. Будівельників – вул. Вінстона Черчилля;
  • вул. Вінстона Черчилля – вул. Сергія Набоки;
  • просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича;
  • просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка;
  • просп. Воскресенський – вул. Сулеймана Стальського;
  • просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців.

У Печерському районі

  • вул. Велика Васильківська – вул. Івана Федорова;
  • вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська;
  • вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури.

У Шевченківському районі

  • вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Табірна;
  • вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська;
  • вул. Січових Стрільців – вул. Обсерваторна.

У червні встановили 20 шаф резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4, що забезпечують роботу світлофорних об’єктів на 24 години на час відсутності електропостачання.

Наразі 40% світлофорних об’єктів столиці мають резервне живлення, говорять у КП.

Фото: "Центр організації дорожнього руху"

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Опубліковано: 26 липня 2024
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