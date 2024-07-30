У Шевченківському районі облаштували безбарʼєрні підходи до лікарні та зупинки

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Валерія Гуржий
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У Шевченківському районі Києва облаштували два нові інклюзивні маршрути від вулиці Загорівської до хірургічного корпусу №2 Київської обласної клінічної лікарні та до зупинки громадського транспорту на вул. Юрія Іллєнка.

Про це повідомили у КМДА.

Відомо, що дорожники відремонтували 429 квадратних метрів проїжджої частини, влаштували орієнтовно 2017 квадратних метрів асфальтобетонного покриття тротуарів, а також зробили 18 понижень бордюру. А ще обладнали тактильну навігацію, що допомагає орієнтуватися людям із порушеннями зору.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 30 липня 2024
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