У Шевченківському районі облаштували безбарʼєрні підходи до лікарні та зупинки

У Шевченківському районі Києва облаштували два нові інклюзивні маршрути від вулиці Загорівської до хірургічного корпусу №2 Київської обласної клінічної лікарні та до зупинки громадського транспорту на вул. Юрія Іллєнка.

Про це повідомили у КМДА.

Відомо, що дорожники відремонтували 429 квадратних метрів проїжджої частини, влаштували орієнтовно 2017 квадратних метрів асфальтобетонного покриття тротуарів, а також зробили 18 понижень бордюру. А ще обладнали тактильну навігацію, що допомагає орієнтуватися людям із порушеннями зору.

Фото: КМДА