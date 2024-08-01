В Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт.

Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав директор установи ім. Патона Ігор Крівцун.

Він зазначив, що через корозію сильно зменшилась товщина металу нижнього пояса мосту. У деяких місцях вона становить 5 мм, а має бути втричі більшою.

"Ще жодного разу не відбулось повне обстеження мосту. Його досліджували тільки там, де був доступ. Тому загальна картинка може бути зовсім іншою. Там можуть бути суттєві проблеми, яких ми поки що не бачимо", — зауважив Крівцун.

Він додав, що за останні два роки надсилав декілька звернень до мера Києва Віталія Кличка та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану мосту Патона. Адже міст майже не обслуговували з 1953 року.

Науковці з Інституту Патона зазначають, що руйнівні процеси на мосту розпочалися після 2013 року. Тоді під час заміни комунікацій під тротуарами довелося розбити асфальт і бетонну плиту. Під час цих робіт сміття потрапило на металеві конструкції мосту, що, при потраплянні вологи, прискорює корозію. За майже 71 рік експлуатації міст Патона жодного разу не зазнав капітального ремонту.

Згідно з попередніми оцінками транспортних експертів, для відновлення мосту треба щонайменше 500 мільйонів євро.

"Але ми готові допомагати — наш відділ міцності зварних конструкцій займається цими питаннями, ми знаємо, що потрібно зробити. Цей процес тільки треба почати", — додав директор.

Нагадаємо, що у 2017 році міст Патона був віднесений до п'ятого, "аварійного" стану експлуатації, що за нормативами передбачає припинення його використання. Проте, міст не закрили, а лише зменшили кількість смуг руху.