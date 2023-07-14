Міст Патона та міст Метро знаходяться в аварійному стані – Мінінфраструктури

Державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійним міст Патона та Метро в Києві, а також кожен десятий міст в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міський голова Віталій Кличко відповів , що це “приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці” і нагадав, що місто два роки тому передало міст Патона на баланс Мінінфраструктури для ремонту у рамках «Великого будівництва», але його так і не розпочали.

“Місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані”, – пояснює Кличко.

Щодо мосту Метро, місто планує його оновлення у 2024 році. Як зазначає Кличко, щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, цьогоріч планують запустити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають.

Нагадаємо, що про необхідність реконструювати міст Патона ще у 2019 році говорив син проєктувальника мосту Борис Патон.