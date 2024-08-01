У Львові почнуть курсувати енергоощадні трамваї з Берліна: коли і на яких маршрутах

У Львові почнуть курсувати енергоощадні трамваї з Берліна.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Перший трамвай, який місту безоплатно передав Берлін, почне курсувати 2 серпня. Ще один — 3 серпня. Вони вийдуть на маршрути № 3 та № 6.

Усі передані 12 вагонів переобладнують для колій у вагоноремонтних майстернях "Львівелектротрансу".

“Плануємо, що 2 серпня, у цю п’ятницю, на маршрут вийде трамвай №1228, а на наступний день, у суботу, №1229. Курсуватимуть вони перший день на маршруті №3. “Трійка” вважається одним із найпростіших трамвайних маршрутів у Львові. Наші водії та пасажири вже знають цю модель, і за останні роки встигли полюбити її. Далі ці трамваї працюватимуть на маршруті №3 або №6. А до кінця серпня плануємо випустити на маршрут ще два “берлінці”, — говорить керівник ЛКП “Львівелектротранс” Володимир Ковалів.

Берлінські вагони енергоощадні і споживають у 2-2,5 рази менше електроенергії, ніж наявні трамваї. Відтак це дозволить підприємству економити на електроенергії.

Нагадаємо, вживані енергоощадні трамваї безоплатно передала Львову Берлінська транспортна компанія.

Фото ілюстративне: Володимир Караїм